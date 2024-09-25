Три привычки из СССР, которые мешают украинцам счастливо жить

Хотя эра Советского Союза закончилась более тридцати лет назад, однако привычки, заложенные в тот период, остаются живыми до сих пор. Они переходят от поколения в поколение. И некоторые даже мешают украинцам жить счастливо.

Сервант с посудой

Его можно назвать настоящим "болем" практически каждой семьи. Признайтесь, у кого у родителей все еще стоит тот самый сервант, в котором хранится куча красивой посуды, которой никто никогда не пользуется? Хрусталь, позолота, серебро и фарфор – бокалы, тарелки, супницы и кружки. И все, казалось бы, ничего, но они просто украшают комнату и собирают пыль.

Почему это плохо? Такая привычка приводит к так называемому "синдрому отложенной жизни". Вместо того чтобы насладиться красивой посудой уже сегодня, получать от жизни положительные эмоции каждый день, мы откладываем все на потом. Но это "потом" уже и не прийти.

Огромное количество хлама

Безусловно, при СССР существовал дефицит практически всех товаров, а ассортимент того, что все-таки было на полках магазинов, был мизерным. Поэтому все сломавшиеся или испортившиеся вещи пытались самостоятельно чинить. А еще не выбрасывали до тех пор, пока они уже не подвергались ремонту. Однако, часто люди пользовались откровенным хламом.

Популярная советская фраза "авось, пригодится" все еще часто сохраняется во мнениях украинцев. Все эти ненужные вещи приходятся пылью на антресолях и балконах, загромождая пространство и создавая визуальный шум, что вредит нашему психическому здоровью.

Зависимость от чужого мнения

Советская власть приучила людей, что любой человек может высказать свое мнение, даже если его об этом не просят. Более того, часто это мнение относительно вещей, которые их даже не касаются. Раньше даже все детали супружеской жизни было принято выносить в общем.

С этого времени политика сильно изменилась. Однако у многих остается нездоровая привычка лезть в чужую жизнь. А еще мы часто думаем о том, что скажут люди, когда хотим что-нибудь сделать. Запомните: никто, кроме вас, не знает, как правильно поступить.

А если вам действительно нужен чужой совет, то вы всегда можете его попросить у человека, который в этом разбирается.

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