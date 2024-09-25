Две экстрасенсы назвали "лучший месяц для Украины"

Экстрасенс Ирина Клевер считает, что в ноябре в Украине будет улучшение ситуации. Эти слова подтвердила и таролог Мария Ланг.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Да, будет улучшение. И будет информация об императоре, о короле. Перевернутая фортуна — это значит что-то вернется на 180 градусов то, что мы знаем о Кремле. Все будет разваливаться. Дальше — идет все, что касается нового. Надо только пережить второй месяц осени", — сказала Ирина Клевер.

Таролог Мария Ланг тоже считает, что ноябрь будет удачным для Украины месяцем.

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