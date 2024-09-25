Дві екстрасенски назвали "найкращий місяць для України"

Екстрасенска Ірина Клевер вважає, що у листопаді в Україні буде покращення ситуації. Ці слова підтвердила і тарологиня Марія Ланг.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Так, буде покращення. І буде інформація щодо імператора, щодо короля. Перевернута фортуна - це значить щось повернеться на 180 градусів те, що ми знаємо про Кремль. Все їхнє кодло буде розвалюватись. Далі - йде все, що стосується нового. Треба тільки пережити другий місяць осені", - сказала Ірина Клевер.

Тарологиня Марія Ланг теж вважає, що листопад буде вдалим для України місяцем.

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