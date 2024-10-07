Чому в СРСР на стіни вішали килими: звідки пішла ця традиція

Цей пережиток радянського минулого ще можна зустріти в деяких будинках і квартирах, але мало хто задумується, навіщо люди вішали килим на стіну.

Вважається, що моду вішати килими на стіну в Радянський Союз привезли з Туреччини. Хоча саму ідею підгледіли на Сході, проте її трішки змінили під своє житло. Така традиція одразу сподобалася радянським людям, адже килим з візерунками мав "багатий" вигляд і підкреслював високий статус господаря. Додатково такий дизайн мав ще й практичне значення.

Економія шпалер

Шпалери за радянські часи були дефіцитним і досить дорогим товаром, який можна було дістати лише через "правильні" знайомства. А тому завдяки килимам на стінах радянські громадяни могли трішки схитрувати і заощадити. Масивні стінки також допомагали впоратися з цим завданням. За килимами і стінками не потрібно було клеїти шпалери. Таким чином цінний матеріал заощаджували.

Килим на стіні також допомагав врятувати господарів житла від ремонту. Якщо у стіні утворювалася дірка чи шпалери десь псувалися, їх просто завішували декором.

Престиж

Настінні килими за радянських часів були ознакою добробуту і достатку родини. Недаремно люди стояли у величезних чергах, щоб тільки їх дістати. А ще за такі полотна з візерунками були готові віддати будь-які гроші. Люди могли навіть по кілька років виплачувати кредит за такий символ престижу. А тому не дивно, що таку вартісну річ вішали на самому видному місці в квартирі. Килими навіть прийнято було дарувати на весілля і передавати у спадок.

Затишок

Килим міг магічним чином перетворити радянське житло. Голі і нудні стіни перетворювалися на м'яке ворсисте полотно з цікавими візерунками.

Практична сторона

Дуже часто килим вішали на стіну в спальні біля ліжка. Робили так, щоб людину не обдувало холодом, коли вона спить. А ще радянські квартири не могли похвалитися хорошою шумоізоляцією, оскільки їхні стіни були дуже тонкими. Килим допомагав трохи відгородитися від сусідів і приховати від них зміст розмов у родині.

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