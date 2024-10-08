В Торецке идут ожесточенные бои: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

Российские оккупационные войска продвинулись до шахты "Центральная" в Торецке Донецкой области, но ситуация в городе остается динамичной и меняется каждый час.

Об этом рассказал спикер ОШБ "Лють" Артем Джепко в эфире Радио Свобода.

"Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором – россияне, и мы пытаемся их выбить. Поэтому трудно говорить [какая часть города под контролем оккупантов – ред.]… не потому, что я не хочу сказать, а потому, что ситуация действительно достаточно динамичная", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что говорить об оккупации какого-то процента территории Торецка сейчас некорректно, ведь если в этот момент оккупанты заняли несколько многоэтажек, то через час их оттуда уже могут выбить Силы обороны.

Напомним, самая горячая ситуация на фронте на Торецком направлении. Российские войска зашли в город, бои продолжаются буквально за каждый подъезд.

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