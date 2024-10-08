В Раде ограничили использование мессенджера Telegram — подробности

В Верховной Раде было ограничено использование мессенджера Telegram на служебных устройствах.

Об этом сообщил председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

"Ограничения в действии. Вот так теперь выглядит попытка воспользоваться Telegram на служебных устройствах", — сообщил нардеп и опубликовал фото.

Накануне он рассказал, что получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Совета.

Напомним, ранее национальный координационный центр кибербезопасности СНБО предложил следующие меры безопасности:

двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов для защиты аккаунтов.

и отмена синхронизации контактов для защиты аккаунтов. ограничение передачи данных — запрет передачи данных и служебной коммуникации через Telegram.

— запрет передачи данных и служебной коммуникации через Telegram. запрещение установки и использования клиента Telegram на служебных и личных компьютерах , используемых для служебной деятельности.

, используемых для служебной деятельности. блокировка работы мессенджера с помощью технических средств, а также фиксирование несанкционированных попыток подключения к сервису.

Добавим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко рассказывал о принятом решении об ограничении использования Telegram. Он отметил, что это касается органов госвласти, военных формирований и объектов критической инфраструктуры и также подчеркнул, что речь не идет об официальных Telegram-каналах органов государственной власти.

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