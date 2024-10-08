У Раді обмежили використання месенджера Telegram — подробиці

У Верховній Раді обмежили використання месенджера Telegram на службових пристроях.

Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях", — повідомив нардеп і опублікував фото.

Напередодні він розповів, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram у локальній мережі Ради.

Нагадаємо, раніше національний координаційний центр кібербезпеки РНБО запропонував такі заходи безпеки:

двофакторну авторизацію та скасування синхронізації контактів для захисту акаунтів;

та скасування синхронізації контактів для захисту акаунтів; обмеження передавання даних — заборона на передавання робочих даних і службової комунікації через Telegram;

— заборона на передавання робочих даних і службової комунікації через Telegram; заборона встановлення і використання клієнта Telegram на службових та особистих комп’ютерах, що використовуються для службової діяльності;

що використовуються для службової діяльності; блокування роботи месенджера за допомогою технічних засобів, а також фіксування несанкціонованих спроб підключення до сервісу.

Додамо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Литвиненко розповідав про ухвалене рішення про обмеження використання Telegram. Він зазначив, що це стосується органів державної влади, військових формувань та об'єктів критичної інфраструктури, і також підкреслив, що не йдеться про офіційні Telegram-канали органів державної влади.

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