Пілот пасажирського літака помер під час польоту: що сталося

Повітряне судно здійснило аварійну посадку після того, як пілот знепритомнів.

Пілот авіакомпанії Turkish Airlines помер під час польоту пасажирського літака, який слідував із Сієтла на західному узбережжі США до турецького Стамбула.

Про це у середу, 9 жовтня, повідомив речник Turkish Airiles Ях'я Устюн у соціальній мережі X.

За його словами, капітан літака Airbus 350 знепритомнів під час польоту, двоє інших пілотів намагалися надати йому невідкладну медичну допомогу та зрештою вирішили здійснити аварійну посадку в аеропорту Нью-Йорка. Однак пілот помер перед приземленням.

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В авіакомпанії додали, що 59-річний капітан Ілчехін Пехліван працював у Turkish Airlines із 2007 року. Він пройшов плановий медичний огляд на початку березня цього року, під час якого не було виявлено проблем зі здоров’ям, які б заважали йому виконувати свої обов’язки.

Після того, як рейс було перенаправлено до Нью-Йорка, пасажирам літака організували повернення до Туреччини.

Нагадаємо, кореспондент з питань безпеки BBC News Френк Гарднер був змушений повзти підлогою літака, щоби дістатися туалету під час перельоту з Варшави до Лондона. Журналіст назвав цей досвід надзвичайно незручним фізично і принизливим.

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