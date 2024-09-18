В Італії зник літак із пасажирами: що відомо

Літак прямував до Франції, коли несподівано зник із радарів.

Невеликий літак із трьома французами на борту зник безвісти у північно-центральній Італії після того, як вилетів з аеропорту “Паолуччі” поблизу Модени.

Про це повідомляє видання le Figaro з посиланням на поширену в середу, 18 вересня, інформацію альпійських рятувальних служб регіону.

Літак прямував до Франції, коли несподівано зник із радарів.

Пошуки були розпочаті у вівторок увечері за допомогою авіації ВПС і альпійських рятувальних команд на землі, в основному в провінції Парма, приблизно за п'ятдесят кілометрів від аеропорту, звідки вилетів невеликий літак.

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“На жаль, поточні погодні умови з дощем, сильним вітром і поганою видимістю особливо ускладнюють пошуки, виключаючи на даний момент використання гелікоптерів” , - уточнили альпійські служби порятунку.

Пошуки були зосереджені на околицях Прато Спілла, гірськолижного курорту в Емілії-Романьї на висоті 1350 м, розташованого поблизу кордону з Тосканою. Наразі вони безуспішні.

Нагадаємо, раніше приватний літака кандидата у президенти США Дональда Трампа вимушений був здійснити аварійну посадку через технічну несправність на пів дорозі до місця призначення.

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