Приватний літак Трампа не долетів до місця призначення: що сталося

Приватний літака кандидата у президенти США Дональда Трампа вимушений був здійснити аварійну посадку через технічну несправність на пів дорозі до місця призначення.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

Літак приземлився в американському штаті Монтана за півтори сотні миль (близько 240 км) від того місця, куди направлявся політик.

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Посадка пройшла успішно і Дональд Трамп спокійно залишив свій повітряний транспорт. Згодом він скористався приватним літаком, щоб вирушити далі.

Подробиць про цю аварійну посадку небагато, кажуть лише про механічну проблему, яка не пов’язана з питаннями безпеки.

Як повідомляє CBS News, своїм літаком Дональд Трамп направлявся до міста Бозмена, штат Монтана, де у нього був запланований передвиборчий мітинг. Але літаку довелося приземливтися в Біллінгсі.

У заяві Міжнародного аеропорту Біллінгс-Логан, яку цитує американське видання, повідомили, що літак Трампа "приземлився без інцидентів", після чого Трамп вилетів до Бозмена на іншому приватному літаку.

Детальнішої інформації щодо несправності літака Трампа не було.

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Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини у штаті Пенсильванія під час виступу перед виборцями. Після цього чинний господар Білого дому Джо Байден дав розпорядження Секретній службі щодо посилення безпеки Трампа.

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