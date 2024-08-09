Гарріс та Трамп домовились про дебати: стало відомо, де і коли вони пройдуть

Кандидати погодили проведення дебатів.
Кандидати у президенти від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп погодили дебати, які відбудуться 10 вересня на каналі ABC.
Про це пишуть в соцмережі Х телеканалу АВС.
У повідомленні каналу вказується, що обидві сторони погодились взяти участь у дебатах 10 вересня.
"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь", - йдеться в повідомленні АВС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден не впевнений у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори.
Крім того, ми також інформували, що Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу.
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