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Гарріс та Трамп домовились про дебати: стало відомо, де і коли вони пройдуть

Гарріс та Трамп домовились про дебати: стало відомо, де і коли вони пройдуть

Камала Гарріс та Дональд Трамп погодили дебати / Фото: radiosvoboda.org

Кандидати погодили проведення дебатів.

Кандидати у президенти від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп погодили дебати, які відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

Про це пишуть в соцмережі Х телеканалу АВС.

У повідомленні каналу вказується, що обидві сторони погодились взяти участь у дебатах 10 вересня.

"ABC News прийматиме президентські дебати 10 вересня. Віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп підтвердили свою участь", - йдеться в повідомленні АВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден не впевнений у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори.

Крім того, ми також інформували, що Гарріс та Трамп мають рівні шанси на перемогу.

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