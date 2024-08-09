"Там все горить": у російському Липецьку після атаки БпЛА вибухнув аеродром (відео)

У російському Липецьку в ніч проти 9 серпня відбувся вибух складу з боєприпасами на місцевому аеродромі.

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Про це повідомляють місцеві жителі.

Місцевий губернатор Артамонов заявив про "детонацію вибухонебезпечних обʼєктів".

"Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання", – повідомив Артамонов.

Крім того, він закликав місцевих жителів "не піддаватись паніці" та не тікати з міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з’явилося фото складу боєприпасів на аеродромі Морозовськ у РФ.

Крім того, ми також інформували, що безпілотники атакували Липецький тракторний завод та металургійний комбінат.

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