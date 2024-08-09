У РФ знали про підготовку операції ЗСУ у Курській області, але проігнорували - Bloomberg

Дану інформацію розвідка нібито повідомляла ще за два тижні до початку операції.

Військове командування Росії знало про те, що ЗСУ готують військову операцію у Курській області, однак не проінформувало про це диктатора Путіна.

Також читайте У Франції прокоментували операцію ЗСУ в Курській області

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Наближене до Кремля джерело повідомило журналістам, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов та інші високопоставлені військові проігнорували попередження розвідки, що на кордоні з Курською областю зібрались українські військові та техніка.

Видання пише, що дану інформацію розвідка нібито повідомляла ще за два тижні до початку операції.

Джерело видання каже, що саме тому сили всередині Росії були захоплені зненацька і не чинили особливого опору нібито українським військам на початковому етапі.

Видання зазначає, що попри такі дії Герасимова, диктатор Путін навряд чи змінить свого голову генштабу найближчим часом, оскільки це делікатне питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт заінтригував заявою про "прорив" у Курській області.

Крім того, ми також інформували, що Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.