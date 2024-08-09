Астрологічний прогноз на 9 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна ігнорувати підказки інтуїції – вона не порадить поганого.

Символ дня: Хмари.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: індиго.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому з лікуванням зволікати не можна.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися балансу: не можна ні переїдати, ні недоїдати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи: можна збирати врожай рослин на насіння.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу рослин – м'яти, троянди, ромашки, будяки, вербени.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, особливо якщо правильно їх розгадати.

Табу дня: не можна нікому позичати особисті речі.

Цитата дня: «Треба зупинятися лише для нічного відпочинку. Зупинене життя – це смерть»(Ромен Роллан).

Читайте також: