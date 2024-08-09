Астрологический прогноз на 9 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции – она плохого не посоветует.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому с лечением медлить нельзя.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс: нельзя ни переедать, ни недоедать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу растений – мяты, розы, ромашки, чертополоха, вербены.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно, если правильно их разгадать.

Табу дня: нельзя никому одалживать личные вещи.

Цитата дня: "Надо останавливаться только для ночного отдыха. Остановившаяся жизнь – это смерть" (Ромен Роллан).

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