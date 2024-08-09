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Астрологический прогноз на 9 августа

Астрологический прогноз на 9 августа

Облака - символ дня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции – она плохого не посоветует. 

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому с лечением медлить нельзя. 

Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс: нельзя ни переедать, ни недоедать. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу растений – мяты, розы, ромашки, чертополоха, вербены. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно, если правильно их разгадать. 

Табу дня: нельзя никому одалживать личные вещи. 

Цитата дня: "Надо останавливаться только для ночного отдыха. Остановившаяся жизнь – это смерть" (Ромен Роллан). 

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