Астрологический прогноз на 9 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя игнорировать подсказки интуиции – она плохого не посоветует.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому с лечением медлить нельзя.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать баланс: нельзя ни переедать, ни недоедать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений на семена.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу растений – мяты, розы, ромашки, чертополоха, вербены.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, особенно, если правильно их разгадать.
Табу дня: нельзя никому одалживать личные вещи.
Цитата дня: "Надо останавливаться только для ночного отдыха. Остановившаяся жизнь – это смерть" (Ромен Роллан).
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