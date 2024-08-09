В оккупированном Крыму раздаются взрывы (видео)

Взрывы слышны и в разных частях полуострова.
В оккупированном Крыму в ночь на 9 августа прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".
"В Черноморской стрельбе, один сильный взрыв, сообщают корреспонденты", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о взрывах в районе Симферополя.
"В районе Пионерского под Симферополем мощный взрыв в 02:53", — говорится в сообщении.
Также в оккупированном Севастополе сообщили об атаке беспилотников.
В свою очередь оккупационные власти заявляют о работе ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики в Крыму хоронят вертолеты возле жилых домов.
Кроме того, мы также информировали, что россияне вывозят ПВО из Крыма в РФ для защиты Крымского моста.
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