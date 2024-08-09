Вибори президента США: Гарріс збільшила відрив від Трампа — опитування

Відповідно до опитування Ipsos, опублікованого в четвер, 8 серпня, демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% на виборах президента США, які відбудуться 5 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Результати загальнонаціонального опитування, в якому упродовж 2-7 серпня взяли участь 2045 дорослих американців, засвідчили, що Гарріс збільшила свою перевагу. Станом на 23 липня вона випереджала Трампа на три пункти з показниками 37% на 34%.

Опитування, проведене онлайн, мало похибку близько 3 відсоткових пунктів.

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В окремому опитуванні Ipsos виявилося, що Гарріс випереджає Трампа з результатом 42% проти 40% у семи штатах, де вибори 2020 року були найнапруженішими: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин.

Серпневе опитування Ipsos також показало, що більше виборців асоціювали Трампа з визначеннями “патріот”, яким він сам себе називає у передвиборних промовах, та “дивак” — словом, яке прихильники Гарріс використовували, щоб знущатися над Трампом останніми тижнями.

Нагадаємо, раніше результати опитування, яке було проведено CBS News/YouGov, засвідчили, що Камалу Гарріс готові підтримати 49%, а Дональда Трампа - 47%. Незалежний кандидат Роберт Кеннеді наразі набирав 2%.

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