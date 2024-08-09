"Не стандартний військовий аеродром": Defence Express про деталі атаки у Липецьку

На аеродромі базувалися новітні російські Су-57. Чи вдалося їх вразити, поки невідомо.

Удар по російському військовому аеродрому у Липецьку завдали ймовірно українські далекобійні дрони типу "Лютий".

Пр це пише Defence Express.

За словами аналітиків, це був успішний наліт з використанням декількох десятків БПЛА, які змогли прорватися через ворожу ППО та завдати потужного удару.

У виданні стверджують, що маршрут дронів проходив на доволі низькій висоті, що вочевидь також ускладнило їхнє перехоплення.

"Хоча попри величезну кількість відео з місця подій, на них не помічено роботи засобів протиповітряної оборони. Окрім того, атака була у декілька хвиль і останні дрони атакували вже під ранок", – пише Defence Express.

При цьому у виданні наголошують, що авіабаза у Липецьку – не стандартний військовий аеродром.

"Це один з найбільших у РФ навчальних центрів ("4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава"). Базово він експлуатується 968-й дослідно-інструкторських змішаним авіаполком. Але з початку повномасштабного російського вторгнення використовується і іншими підрозділами тактичної авіації "ВКС" РФ для виконання безпосередніх бойових задач", – йдеться у аналізі.

Саме на базі цього центру нібито проходило навчання російських пілотів на новому російському винищувачі Су-57, який у РФ називають представником "п'ятого покоління".

Чи перебували на момент атаки Су-57 на авіабазі під Липецьком, чи були пошкоджені ці або інші російські літаки, поки невідомо.

Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили факт удару і додали, що на цьому летовищі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ.

Джерела ТСН.ua повідомляють, що здетонували склади, на яких зберігалося понад 700 керованих авіабомб.

Читайте також:

Удар по липецькому аеродрому РФ! Знищено багато КАБів, якими обстрілюють Україну!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.