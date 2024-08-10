Міноборони планує перетворити “Резерв+” на онлайн-ТЦК: що відомо

Міністерство оборони планує перетворити “Резерв+” на онлайн-ТЦК, щоб надавати всі послуги через застосунок. Зокрема реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає УНН.

“Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Взагалі в нас ідея в тому, щоб зробити “Резерв+” онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через "Резерв+", — розповіли в Міноборони.

Частину послуг планують реалізувати восени, іншу — через певний час.

Нагадаємо, нардеп відповів, чи будуть надсилати повістки військовозобов'язаним через "Резерв+".

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