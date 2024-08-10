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Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК: что известно

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК: что известно

Применение Резерв+ / Фото: ТСН.ua

Часть услуг планируется реализовать осенью 2024 года.

Министерство обороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК, чтобы предоставлять все услуги через приложение. В частности, реализовать онлайн-рекрутинг, оформление отсрочок и направлений на военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает УНН.

"Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВЛК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку. Мы думаем запустить онлайн рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через "Резерв+", — рассказали в Минобороны.

Часть услуг планируют реализовать осенью, другую — через некоторое время.

Напомним, нардеп ответил, будут ли отправлять повестки военнообязанным через "Резерв+".

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