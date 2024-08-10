Удар по Константиновке: погиб милиционер Максим Кислюк

В результате удара армии РФ по торговому центру Константиновки погиб инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции Максим Кислюк. При ударе мужчина находился в наряде.

Об этом ТСН сообщили в полиции Донбасса.

Лейтенант полиции служил добросовестно и предан до последнего дня своей жизни. Максим запомнится жизнерадостным и всегда готовым прийти на помощь людям. Он посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет.

У 36-летнего полицейского остались родители, жена, дети

Под завалами разрушенного россиянами торгового центра в Константиновке могут быть еще люди, поэтому работы по разбору продолжаются. На месте обстрела также работает криминалистическая лаборатория. В целях идентификации тел погибших правоохранители изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК у родственников.

Среди 14 человек, погибших в результате террористического удара россиян, уже идентифицировали 8 человек. Среди них двое детей – девочки 9 и 11 лет. Еще один ребенок и пятеро взрослых остаются неузнанными.

Среди 43 раненых один человек находится в тяжелом состоянии – его доставили на лечение в Днепр.

Напомним, удар по торговому центру Россия нанесла ракету Х-38. Она попала в супермаркет. Повреждены также частные дома, почта, лавки, мойка и авто. На месте попадания сейчас работают все службы – медики, психологи, коммунальщики, спасатели и полицейские.

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