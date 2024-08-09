Россияне снова ударили по Константиновке: есть раненые

Российские войска в пятницу, 9 августа, совершили еще один обстрел Константиновки. В результате атаки ранены 2 гражданских.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

На этот раз оккупанты ударили из Смерчей по частному сектору.

Повреждены 6 частных домов и газопровод.

"Кроме того, появилась обновленная информация по утреннему удару — сейчас известно об 11 погибших и 37 раненых", - говорится в сообщении.

Напомним, враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет. В результате российского авиаудара по Константиновке зафиксировано 11 погибших и 37 раненых.

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