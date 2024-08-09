Россияне снова ударили по Константиновке: есть раненые

Оккупанты совершили очередную атаку.
Российские войска в пятницу, 9 августа, совершили еще один обстрел Константиновки. В результате атаки ранены 2 гражданских.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
На этот раз оккупанты ударили из Смерчей по частному сектору.
Повреждены 6 частных домов и газопровод.
"Кроме того, появилась обновленная информация по утреннему удару — сейчас известно об 11 погибших и 37 раненых", - говорится в сообщении.
Напомним, враг нанес по городу авиаудара ракетой Х-38 и попал в супермаркет. В результате российского авиаудара по Константиновке зафиксировано 11 погибших и 37 раненых.
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