В Харькове раздались взрывы: РФ ударила по городу

Предварительно, оккупанты ударили КАБами.
В пятницу, 9 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские военные атаковали управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Предварительно, удар пришелся по близкому пригороду. Уточняем. Будьте осторожны и по возможности — к укрытиям. Враг может повторить пуски КАБов", — сообщил мэр.
Впоследствии Терехов уточнил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. В настоящее время местные власти собирают информацию о пострадавших и разрушениях.
Глава областной военной администрации также отметил, что российские оккупанты наносят удары, а также просит жителей Харькова находиться в безопасных местах.
Напомним, 9 августа РФ целенаправленно ударила ракетой по людям в Константиновке. Оккупационная армия атаковала Х-38 по супермаркету в центре города. Также повреждены почта, магазины и дома рядом.
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