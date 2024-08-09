В Харькове раздались взрывы: РФ ударила по городу

В пятницу, 9 августа, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские военные атаковали управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Предварительно, удар пришелся по близкому пригороду. Уточняем. Будьте осторожны и по возможности — к укрытиям. Враг может повторить пуски КАБов", — сообщил мэр.

Впоследствии Терехов уточнил, что враг ударил по одному из заведений среднего образования в черте города. В настоящее время местные власти собирают информацию о пострадавших и разрушениях.

Глава областной военной администрации также отметил, что российские оккупанты наносят удары, а также просит жителей Харькова находиться в безопасных местах.