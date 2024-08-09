У Харкові пролунали вибухи: РФ вдарила по місту

У п'ятницю, 9 серпня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські військові атакували керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо, удар прийшовся по близькому передмістю. Уточнюємо. Будьте обережні і за можливості - до укриттях. Ворог може повторити пуски КАБів", - повідомив мер.

Згодом Терехов уточнив, що ворог ударив по одному з закладів середньої освіти у межах міста. Наразі місцева влада збирає інформацію щодо постраждалих та руйнувань.

Голова обласної військової адміністрації також наголосив, що російські окупанти завдають ударів, а також просить мешканців Харкова перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, 9 серпня РФ цілеспрямовано вдарила ракетою по людях у Костянтинівці. Окупаційна армія атакувала Х-38 по супермаркету в центрі міста. Також пошкоджено пошту, магазини та будинки поруч.

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