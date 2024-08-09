РФ увеличила количество химических атак против ВСУ – статистика

Только за июль зафиксировано и задокументировано 358 случаев применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических соединений.

Российские оккупанты системно используют запрещенное химическое оружие против украинских военных на поле боя и наращивают динамику химических атак.

Об этом пишет Командование сил поддержки ВСУ.

"Россия игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", – говорится в сообщении.

Враг применяет специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Речь идет о применении противником ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны.

Только за июль зафиксировано и задокументировано 358 случаев применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических соединений.

Всего за период с 15 февраля 2023 года по 24 июля текущего года было зафиксировано 3570 случаев применения противником боеприпасов, содержащих опасные химические вещества.

Ранее издание Politico заявляло, что Кремль может использовать химическое оружие, чтобы не применять ядерное.

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