РФ збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ – статистика

Лише за липень зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук.

Російські окупанти системно використовують заборонену хімічну зброю проти українських військових на полі бою і нарощують динаміку хімічних атак.

Про це пише Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Росія ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", – йдеться в повідомленні.

Ворог застосовує спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Йдеться, зокрема, про застосування противником ручних газових гранат типу К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни.

Лише протягом липня зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук.

Загалом за період від 15 лютого 2023 року до 24 липня поточного року було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини.

Раніше видання Politico заявляло, що Кремль може використати хімічну зброю, щоб не застосовувати ядерну.

Читайте також: