В Италии пропал самолет с пассажирами: что известно

Самолет направлялся во Францию, когда неожиданно исчез из радаров.
Небольшой самолет с тремя французами на борту пропал без вести в северо-центральной Италии после того, как вылетел из аэропорта "Паолуччи" близ Модены.
Об этом сообщает издание le Figaro со ссылкой на распространенную в среду, 18 сентября, информацию альпийских спасательных служб региона.
Самолет направлялся во Францию, когда неожиданно исчез из радаров.
Поиски были начаты во вторник вечером с помощью авиации ВВС и альпийских спасательных команд на земле, в основном в провинции Парма, примерно в пятидесяти километрах от аэропорта, откуда вылетел небольшой самолет.
"К сожалению, текущие погодные условия с дождем, сильным ветром и плохой видимостью особенно усложняют поиски, исключая на данный момент использование вертолетов", — уточнили альпийские службы спасения.
Поиски были сосредоточены в окрестностях Прато Спилла, горнолыжного курорта в Эмилии-Романьи на высоте 1350 м, расположенного близ границы с Тосканой. Пока они безуспешны.
Напомним, ранее частный самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности на полпути к месту назначения.
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