В Италии пропал самолет с пассажирами: что известно

Самолет направлялся во Францию, когда неожиданно исчез из радаров.

Небольшой самолет с тремя французами на борту пропал без вести в северо-центральной Италии после того, как вылетел из аэропорта "Паолуччи" близ Модены.

Об этом сообщает издание le Figaro со ссылкой на распространенную в среду, 18 сентября, информацию альпийских спасательных служб региона.

Самолет направлялся во Францию, когда неожиданно исчез из радаров.

Поиски были начаты во вторник вечером с помощью авиации ВВС и альпийских спасательных команд на земле, в основном в провинции Парма, примерно в пятидесяти километрах от аэропорта, откуда вылетел небольшой самолет.

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"К сожалению, текущие погодные условия с дождем, сильным ветром и плохой видимостью особенно усложняют поиски, исключая на данный момент использование вертолетов", — уточнили альпийские службы спасения.

Поиски были сосредоточены в окрестностях Прато Спилла, горнолыжного курорта в Эмилии-Романьи на высоте 1350 м, расположенного близ границы с Тосканой. Пока они безуспешны.

Напомним, ранее частный самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности на полпути к месту назначения.

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