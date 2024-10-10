Ураган "Милтон" ударил по Флориде: что известно

Ураган "Милтон" уже достиг побережья Флориды. Власти штата направили более 5,5 млн человек уведомления об эвакуации из-за стихии.

Об этом сообщает The New York Times.

"Милтон" — самый большой ураган в Мексиканском заливе с 2005 года. Эвакуационные мероприятия стартовали еще в начале недели. Их уже называют одной из самых больших операций такого типа в истории штата.

Эпицентр стихии, как ожидается, обрушится на центрально-западное побережье Флориды. В этот регион входит Тампа, город с населением 3,3 млн человек. Он не подвергался прямым штормам с 1921 года.

"Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете, — заявила глава города Тампа Джейн Кастор.

В городе Сент-Петерсбурге за три часа выпало почти 23 сантиметра осадков, что составляет трехмесячную среднюю норму дождя для этого населенного пункта.

Ранее пресс0служба Белого дома сообщила, что из-за урагана Байден отменил свой визит в Германию, где он должен был председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

В Берлине 10 октября Байден должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить Украину.

На этой встрече президент Украины Владимир Зеленский обещал представить партнерам "план победы", после чего сделать его публичным для общественности.

Кроме того, Байден планировал посетить авиабазу Рамштайн, где состоится очередная встреча более широкой мировой коалиции друзей Киева. Из Германии Байден планировал отправиться в Анголу.