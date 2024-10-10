Ураган "Мілтон" ударив по Флориді: що відомо

Ураган "Мілтон" вже досяг узбережжя Флориди. Влада штату надіслала понад 5,5 млн людей сповіщення про евакуацію через стихію.

Про це повідомляє The New York Times.

"Мілтон" — найбільший ураган у Мексиканській затоці від 2005 року. Евакуаційні заходи стартували ще на початку тижня. Їх вже називають однією з найбільших операцій такого типу в історії штату.

Епіцентр стихії, як очікується, обрушиться на центрально-західне узбережжя Флориди. До цього регіону належить Тампа, місто з населенням 3,3 млн людей. Воно не зазнавало прямих штормів від 1921 року.

"Цей ураган — катастрофа, і я скажу без усякої драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній із цих евакуаційних зон, ви помрете, — заявила очільниця міста Тампа Джейн Кастор.

У місті Сент-Петерсбург за три години випало майже 23 сантиметри опадів, що становить тримісячну середню норму дощу для цього населеного пункту.

Раніше пресслужба Білого дому повідомила, що через ураган Байден скасував свій візит до Німеччини, де він мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн" ).

У Берліні 10 жовтня Байден мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити Україну.

На цій зустрічі президент України Володимир Зеленський обіцяв представити партнерам "план перемоги", після чого зробити його публічним для громадськості.

Крім того, Байден планував відвідати авіабазу Рамштайн, де відбудеться чергова зустріч ширшої світової коаліції друзів Києва. З Німеччини Байден планував вирушити до Анголи.