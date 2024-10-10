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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено понад 665 тисяч російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 10 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 665 200 ​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 665 200 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19263 (+41) од,
  • РСЗВ – 1225 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3386 (+1).

Як повідомлялося, бійці 3-ї штурмової вдарили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК.  По ворогові відпрацювали на Харківщині.

Бійці 3-ї штурмової влучили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК

Бійці 3-ї штурмової влучили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК

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