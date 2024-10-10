Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили багато техніки.
Станом на ранок 10 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 665 200 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 665 200 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8945 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19263 (+41) од,
- РСЗВ – 1225 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3386 (+1).
Як повідомлялося, бійці 3-ї штурмової вдарили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК. По ворогові відпрацювали на Харківщині.