Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 10 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 665 200 ​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 665 200 (+1080) осіб,

танків ‒ 8945 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,

артилерійських систем – 19263 (+41) од,

РСЗВ – 1225 (+2) од,

засоби ППО ‒ 976 (+3) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),

крилаті ракети ‒ 2619 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 3386 (+1).

Як повідомлялося, бійці 3-ї штурмової вдарили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК. По ворогові відпрацювали на Харківщині.

Бійці 3-ї штурмової влучили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК

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