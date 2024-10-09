Росіяни вдаються до нової тактики на Донеччині: що змінилося

Раніше ворог вдавався до "м'ясних штурмів".

На Покровському напрямку військові РФ вдалися до нової тактики. Після "м'ясних штурмів" окупанти сунуть технікою.

Про це розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, до цього росіяни сунули піхотою та здійснювали масові штурми - "м'ясні". Зараз загарбники застосовують танки та броньовану техніку.

"Зараз відновив застосування БТР, БМП, і танки виїжджають працювати. Така ситуація вже тиждень, може, до 10 днів", - наголосив військовослужбовець.

"Гусь" каже, що окупанти повернулися певною мірою до використання своєї броні - "коробочок", - як її називають українські військові.

Як повідомлялося, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що для РФ важливо захопити Торецьк у Донецькій області. Це дасть можливість наступати росіянам в сторону Покровська або - Краматорська, Слов'янська.

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