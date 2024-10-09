На Харківщині росіяни будують підземні тунелі: деталі від ЗСУ

Окупанти застосовують тактику "підземних кротів".
Окупаційні війська Російської Федерації застосовують у Вовчанську Харківської області тактику "підземних кротів". Вони створюють тунелі між підвалами для прихованих переміщень.
Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.
Таку ж тактику російські військові застосовували в Авдіївці Донецької області. Крім того, деякі росіяни закликають ввести до складу штурмових підрозділів РФ людей, які займатимуться будівництвом підземних комунікацій.
"Я не можу сказати про масовість цього явища у Вовчанську. Але, тим не менше, є локації, де противник намагається переміщуватися між будинками, створюючи підземні невеликі тунелі від підвалу до підвалу. Від того, що там залишилося", - наголосив Саранцев.
Військові РФ також використовують для переміщень інші підземні комунікації. Українські бійці завдають потужних ударів, коли виявляють їх.
Як повідомлялося, у Харківській області армія РФ використовує підземні логістичні маршрути для наближення до українських позицій. Таку ж тактику ворог використовував на Авдіївському напрямку.
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