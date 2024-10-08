Експерт назвав міста, на які піде армія РФ після Вугледара

Після захоплення Вугледару Донецької області російські окупанти також можуть спробувати захопити Курахове й Велику Новосілку.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "РБК.Україна".

Головною метою окупаційних військ на напрямку після окупації Вугледара, є Курахове. Армія РФ може спробувати підійти до нього та спробувати взяти в напівоточення.

За словами Мусієнка, менше ніж рік тому, коли росіяни наступали після захоплення Мар'їнки, могло створитися враження про просування на Курахове без загрози для Вугледара.

"Але вони не пропустили Вугледар. Тому, думаю, якщо і наступатимуть на Велику Новосілку, то щоб відтягнути наші сили. Але сконцентруються на охоплюючій операції в районі Курахового", - заявив військовий експерт.

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар. Зазначається, що внаслідок дій окупаційних військ виникла загроза оточення міста.

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