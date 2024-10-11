Експерт порадив Україні вивчити досвід Першої світової: що саме потрібно знати

Загородній вважає, що Україні слід менше дослухатися до іноземних експертів, особливо щодо проведення контрнаступу.

Сценарій Першої світової війни Україні може бути дуже корисним.

Таку думку висловив управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в розмові з Наталією Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук".

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"Сценарій Першої світової війни в Україні можливий. Німеччину ж ніхто контрнаступами не виганяв з території Франції. Вони були настільки виснажені, що самі були змушені тікати з усіх країн Європи", – нагадав експерт.

Загородній вважає, що Україні слід менше дослухатися до іноземних експертів, особливо щодо проведення контрнаступу.

"Коли нам кажуть деякі розумники – давайте проводьте контрнаступи... Я вважаю, що ні! Ми маємо сказати – дайте нам зброю, щоб ми розгромили їхні штаби. І тоді питання, чи зможуть вони наступати, буде великим", – вважає Загородній.

При цьому він наголошує на важливості зберегти нашу армію.

"Зараз ми входимо в зиму. Треба бити по їхній енергетиці і добивати нафтобази. Це важіль тиску на переговорах", – порадив експерт.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що нібито Україна у 2025 році може розпочати новий контрнаступ.

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