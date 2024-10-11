Очень изнурительный день состоялся сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронникам.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены – до сегодняшнего дня.

Враг сейчас пытается закрепиться в районе н.п. Новоивановка и Зеленый Путь. Сформировалась крайне ненадежная тактическая ситуация для смежных подразделений к северу.

"Сегодня в Интернете появилась информация о подготовке нового армейского корпуса ВСУ. Для чего? Сами военные не знают ответа. Курская группировка наших войск — это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы обидно это не звучало — поражение" танка Сил Обороны fpv-дроном Сил Обороны", — говорится в сообщении.

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"Подводя итог: мы на пороге очередной передряги из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окончательно удастся избежать. Курская операция — это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать", — пишут аналитики.

Напомним, издание Politico узнало о проблемах российской армии, которые пока не позволяют врагу возвращать под свой контроль территорию Курской области в ближайшие месяцы.

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