Від кого залежить реалізація Плану перемоги – Зеленський відповів

Зеленський пояснив, що План перемоги залежить не від Путіна, а від наших західних партнерів.

План перемоги України у війні залежить не від Кремля і Володимира Путіна, а від політичної волі наших західних партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після саміту Україна – Південно-Східна Європа у хорватському Дубровнику.

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"Щодо Плану перемоги і як це пов'язано з Путіним. Це майже ніяк від нього не залежить, тому що План перемоги – це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою, яке повністю залежить від політичної волі наших партнерів. Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували", – каже глава держави.

Зеленський наголосив, що лише завдяки сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир.

"Тому неважливо – погодиться Путін чи не погодиться. Важливо, щоб погодилися ті, хто посилює Україну. Саме тому підготовлено цей план: сильна позиція України, а потім підготовка до Саміту миру. Ми будемо надіятися, що США разом з іншими партнерами почують нас", – підсумував він.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024 року, як було заплановано раніше.

Посол України у Туреччині Василь Боднар припустив, другий Саміт миру може відбутися в грудні за присутності Росії.

Нагадаємо, що президент Зеленський на цьому ж саміті повідомив, коли буде готовий документ з умовами закінчення війни.

Крім того, ми писали, що президент США Джо Байден не приїде на зустріч "Рамштайну" до Німеччини, яка була запланована на 12 жовтня. Тому цю зустріч відклали.

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