Зеленський зустрівся Джорджею Мелоні: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілися під час проведення Форуму "Амброзетті" у суботу, 7 вересня. Під час зустрічі політики обговорили італійську підтримку України та спільну роботу з відновлення справедливого миру.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року", – написав Володимир Зеленський.

Лідери двох держав також обговорили реалізацію Формули миру. Джорджа Мелоні запевнила, що Італія братиме активну участь в імплементації кожного пункту Формули миру.

Довідково: Форум "Амброзетті" – це щорічна міжнародна економічна конференція закритого характеру, яка зазвичай відбувається на початку вересня на Віллі д’Есте в м. Черноббіо (озеро Комо, Італія) та збирає ділових і політичних лідерів світу.

Нагадаємо, у липні Зеленський та Мелоні зустрілись у Вашингтоні. Під час зустрічі йшлося про ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону.

Читайте також: