Пакет підтримки США: журналісти дізналися, які новинки він міститиме

Пентагон оголосив про нову партію військової допомоги для України на суму $725 мільйонів, яка буде надана зі стратегічних запасів США.

Про це пише The New York Times

Вантаж включатиме протипіхотні міни, дрони, переносні зенітно-ракетні комплекси та протитанкові ракети. Ця поставка є частиною збільшеної безпекової допомоги, наданої Україні у відповідь на новий російський наступ, що триває вже кілька місяців.

У заяві Пентагону зазначається, що ця допомога надається в рамках так званої президентської "розподільної" влади, яка дозволяє США передавати свої запаси зброї без необхідності чекати місяців чи навіть років, поки оборонні підрядники виготовлять нову техніку за контрактами. Це дозволяє Україні отримати підтримку набагато швидше, щоб протистояти поточним військовим загрозам.

Нова партія допомоги є найбільшою з моменту оголошення пакету на $1 мільярд у квітні 2024 року, який був оголошений одразу після того, як Палата представників США схвалила нову допомогу Україні після тривалої затримки. Після цієї поставки США нададуть Україні більше ніж $4,6 мільярда військової допомоги цього року, що включає зброю, боєприпаси, транспортні засоби та інші важливі ресурси.

Окремо варто зазначити, що в цій поставці присутні протипіхотні міни, що викликали критику серед правозахисних організацій і частини законодавців США через їх високу небезпеку для цивільного населення. Протипіхотні міни, як і протитанкові, не здатні розрізняти, чи є об'єктом їх активації ворожий солдат або цивільна особа, що робить їх дуже небезпечними, зокрема для мирних жителів. Однак, як повідомляється, Білий дім надав дозвіл на їх передачу Україні, посилаючись на військові потреби.

Передача цих мін стане другим відправленням таких видів зброї з моменту того, як Білй дім змінив свою політику і дозволив відправку мін Україні в вересні 2023 року. Спочатку було передано 1 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм з мінними системами RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System), які розкидають міни для знищення ворожих танків.

Особливістю цієї партії є те, що ці міни мають функцію самознищення, що зменшує їх довготривалу небезпеку. Однак, як показує практика, такі механізми часто не спрацьовують під час бойових дій. Пентагон також анонсував передачу старих протитанкових мін M21, які не мають функції самознищення, тому залишаються небезпечними до тих пір, поки не будуть знешкоджені фахівцями.

На додачу до протипіхотних мін, ця допомога включає також інші важливі системи оборони, серед яких дрони та переносні зенітно-ракетні комплекси, що дозволяють Україні підвищити свою здатність до протиповітряного та протитанкового захисту в умовах активного російського наступу.

Ця нова поставка відбувається на тлі серйозних занепокоєнь в Україні щодо того, як нова адміністрація президента США Дональда Трампа буде ставитися до військової допомоги країні. Трамп неодноразово заявляв, що прагне швидкого завершення війни, однак не розкривав, як саме це буде досягнуто. Крім того, його віцепрезидент Джей Ді Ванс вказував на можливу політику, яка дозволить Росії зберегти контроль над частинами української території, що викликає побоювання серед українських чиновників і військових.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустамом Умєровим. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на лінії фронту та допомогу Києву з боку Вашингтона.

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