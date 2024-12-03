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США передають Україні пакет допомоги на $725 млн

США передають Україні пакет допомоги на $725 млн

США виділяють Україні новий пакет допомоги / Фото: Associated Press

У Пентагоні розкрили деталі нового пакету.

Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги розміром $725 млн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

У Пентагоні повідомили, що напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустамом Умєровим. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на лінії фронту та допомогу Києву з боку Вашингтона.

Крім того, під час розмови Остін засудив російські ракетні атаки на цивільну інфраструктуру.

Повідомляється, що до нового пакету допомоги увійшли:

  • боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • ракети "Стінгер";
  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • безпілотні літальні апарати (БПЛА);
  • нестійкі наземні міни;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц розповів, що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив про важливу військову допомогу США на $725 мільйонів.

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