США передають Україні пакет допомоги на $725 млн

У Пентагоні розкрили деталі нового пакету.
Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги розміром $725 млн.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
У Пентагоні повідомили, що напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустамом Умєровим. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на лінії фронту та допомогу Києву з боку Вашингтона.
Крім того, під час розмови Остін засудив російські ракетні атаки на цивільну інфраструктуру.
Повідомляється, що до нового пакету допомоги увійшли:
- боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- ракети "Стінгер";
- боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- безпілотні літальні апарати (БПЛА);
- нестійкі наземні міни;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц розповів, що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив про важливу військову допомогу США на $725 мільйонів.
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