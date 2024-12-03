США передають Україні пакет допомоги на $725 млн

Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги розміром $725 млн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.

У Пентагоні повідомили, що напередодні міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою Рустамом Умєровим. Під час розмови сторони обговорили ситуацію на лінії фронту та допомогу Києву з боку Вашингтона.

Крім того, під час розмови Остін засудив російські ракетні атаки на цивільну інфраструктуру.

Повідомляється, що до нового пакету допомоги увійшли:

боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

ракети "Стінгер";

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

безпілотні літальні апарати (БПЛА);

нестійкі наземні міни;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц розповів, що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив про важливу військову допомогу США на $725 мільйонів.

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