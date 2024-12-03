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США передают Украине пакет помощи на $725 млн

США передают Украине пакет помощи на $725 млн

США выделяют Украине новый пакет помощи / Фото: Associated Press

В Пентагоне раскрыли детали нового пакета.

Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере $725 млн.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

В Пентагоне сообщили, что накануне министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустамом Умеровым.

Кроме того, во время разговора Остин приговорил российские ракетные атаки к гражданской инфраструктуре.

Сообщается, что в новый пакет помощи вошли:

  • боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
  • неустойчивые наземные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
  • оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил о важной военной помощи США на $725 миллионов.

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