США передают Украине пакет помощи на $725 млн

Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере $725 млн.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

В Пентагоне сообщили, что накануне министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустамом Умеровым.

Кроме того, во время разговора Остин приговорил российские ракетные атаки к гражданской инфраструктуре.

Сообщается, что в новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

ракеты "Стингер";

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

неустойчивые наземные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил о важной военной помощи США на $725 миллионов.

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