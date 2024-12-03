США передают Украине пакет помощи на $725 млн

В Пентагоне раскрыли детали нового пакета.
Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет военной помощи в размере $725 млн.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.
В Пентагоне сообщили, что накануне министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустамом Умеровым.
Кроме того, во время разговора Остин приговорил российские ракетные атаки к гражданской инфраструктуре.
Сообщается, что в новый пакет помощи вошли:
- боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- ракеты "Стингер";
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
- неустойчивые наземные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Напомним, ранее сообщалось, что Шольц рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил о важной военной помощи США на $725 миллионов.
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