Сделайте так, когда будете одни дома: как фольга на дверной ручке поможет защитить вас

Часто остаетесь в доме в одиночестве и переживаете за безопасность? В Сети дали несколько важных советов, которые помогут вам защитить свой дом от воров.

Даже если у вас нет возможности установить дорогостоящую систему видеонаблюдения, это не значит, что вы совсем не сможете распознать потенциальную угрозу.

В Сети, например, активно обсуждают интересный лайфгак. Если вы остались сами дома и боитесь воров, есть простой способ. Надо просто наклеить на дверную ручку фольгу. Если кто-то будет пытаться проникнуть в ваш дом, фольга просто разорвется и вы точно это заметите. Такой вариант практически бесплатен, ведь фольгу часто можно найти на кухне. Но он поможет уберечь от незваных гостей.

Еще одним довольно простым решением является использование чашки на дверной ручке. Просто поставьте любую кружку с внутренней стороны квартиры на ручку. Если ночью дверная ручка провернется от проникновения воров, чашка сразу упадет. Шум точно вас разбудит, да еще испугает воров.

Существует несколько советов, которые помогут защитить квартиру от проникновения воров. Прежде всего, не нужно экономить на входной двери и замках. Доверьтесь специалистам и не ставьте двери своими силами. Иногда бывает, что дверь открыть невозможно, но коробка дверей прилегает неплотно и ее можно просто вытащить.

Можно поставить муляжи видеокамер наблюдения, это также отпугивает потенциальных воров. Очень важно, чтобы они выглядели действительно реалистично. По возможности, конечно, лучше поставить настоящую систему видеонаблюдения. Также можно установить таймеры на включение света. Они будут включаться в определенное время суток. Когда дом выглядит, как в нем кто-то есть, маловероятно, что воры решат туда попасть.

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