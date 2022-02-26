Что делать, если паника: поможет техника "заземления"

В этой тяжелой жизненной ситуации, когда враг вторгся на наши земли и ведет обстрелы крупнейших городов Украины, очень важно сохранять спокойствие и здравый смысл. ТСН.ua рассказывает о психологической технике заземления, которая поможет справиться с паникой на фоне последних событий.

Суть этой техники в следующем – если вы чувствуете панику, попробуйте внимательно осмотреть все вокруг себя, найти и сосредоточиться на любых:

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5 вещах, которые человек может увидеть;

4 вещах, которые человек может ощутить на ощупь;

3 вещах, которые человек может услышать;

2 вещах, запах которых человек может почувствовать;

на вещи, которую можно ощутить по вкусу.

Надеемся, что это поможет справиться с паникой, в любом случае позволит отвлечься от проблем и отдохнуть психике.

Эта техника в психологии носит название "Grounding" (в переводе с английского "заземления"). Ее используют в ситуациях, когда теряется контроль над происходящим вокруг.

Важно также перестать следить за своими переживаниями и мыслями и переместить внимание на окружающее. Так вы сможете отвлечься от неприятных переживаний и воспринимать новости с холодной головой.