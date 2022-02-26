Що робити, якщо паніка: допоможе техніка “заземлення”

В цій тяжкій життєвій ситуації, коли ворог вторгся на наші землі та веде обстріли найбільших міст України, дуже важливо зберігати спокій та тверезий розум. ТСН.ua розповідає про психологічну техніку “заземлення”, яка допоможе впоратися з панікою на тлі останніх подій.

Суть цієї техніки в наступному - якщо ви відчуваєте паніку, спробуйте уважно оглянути все навколо себе, знайти та зосередитись на будь-яких:

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5 речах, які людина може побачити;

4 речах, які людина може відчути на дотик;

3 речах, які людина може почути;

2 речах, запах яких людина може відчути;

на речі, яку можна відчути на смак.

Сподіваємося, що це допоможе впоратися з панікою, у будь-якому разі дозволить відволіктися від проблем та відпочити психіці

Ця техніка в психології носить назву “Grounding” (в перекладі з англійської “заземлення”). Її використовують в ситуаціях, коли втрачається контроль над тим, що відбувається навколо.

Важливо також припинити стежити за своїми переживаннями та думками і перемістити увагу на те, що розташоване навколо. Так ви зможете відволіктися від неприємних переживань і сприймати новини з “холодною” головою.