Как подвести итоги 2021 года, чтобы быть успешными в 2022

По словам психолога, основательницы Центра психологии The Soul, Александры Шимановой, в последние дни года люди часто пытаются подвести итоги, оценить свои результаты и поставить новые цели. ТСН.ua рассказывает, как это сделать правильно, чтобы в 2022 году вас ждал успех в любых делах.

Помните популярную шутку, которую вспоминают именно перед Новым годом: «Вот и заканчивается очередной год, в котором ты занялся спортом, начал есть здоровую пищу и выучил английский язык»? Часто, подводя итоги уходящего года, мы ориентируемся не на себя, а на достижения других. Поэтому психологиня Александра Шиманова советует использовать другой подход для подведения итогов и постановки новых целей. Его можно представить в виде простого маршрута из одной точки (где вы находитесь сейчас) в другую (куда вы хотите попасть в будущем).

Как правильно подвести итоги уходящего года, чтобы настроиться на успех?

Как правильно подвести итоги года / pixabay.com

1. Выпишите события.

Возьмите лист бумаги формата А4, нарисуйте круг и разделите его на 12 секторов. Каждый сектор — это уходящий месяц года. Вспомните, какие происходили события с вами и обязательно выпишите их на бумагу. Зачем это нужно? Психолог утверждает: чтобы почувствовать полноту жизни, стоит вспомнить те моменты, когда вас переполняли эмоции. За весь год их накопится немало и вы увидите, что ваша жизнь не так уж пуста, как может показаться на первый взгляд.

2. Соберите весь позитив за уходящий год.

Удачные моменты бывают даже в самые провальные годы. Поэтому не забудьте собрать все и выписать на отдельном листе бумаги. Эволюционно в нашей психике заложен инстинкт выживания. То есть, мы ищем угрозы (плохие моменты, проблемы) и пытаемся их устранить. Поэтому нужно учиться ощущать счастье. Когда вы увидите, сколько положительного было у вас в уходящем году, подвести итоги станет легче и вы сможете сконцентрировать внимание на будущих успехах.

3. Не забудьте собрать и негатив.

Не стоит превращать итоги года в лозунги положительного мышления. В жизни важно во всем держать баланс, поэтому запишите на листе не только ваши достижения, но и события, которые принесли разочарование или потери. Психолог считает, что нужно "дожить" весь спектр эмоций, ведь тогда будет легче принять и отпустить негатив.

4. Сфокусируйтесь на навыках, которые вы получили.

Выпишите те навыки, которые вы получили за уходящий год, а также то новое, что узнали о себе и окружающих людях. Старайтесь не критиковать себя за неудачи или провалы. Профессор Стэнфордского университета Кэрол Дуэк называет умение извлекать пользу из негатива "мышления развития". Она утверждает, что люди с таким мышлением получают больше, ведь не переживают из-за неудач, а пытаются чему-то научиться в процессе.

5. Пора поставить цели на Новый год.

Благодаря тому, что вы подвели итоги уходящего года, выписав все негативные и положительные моменты, вы поймете, чего именно вам не хватает в жизни. Например, из созданного в начале сектора следует, что мы мало времени проводили с родными и друзьями. Не ругайте себя за это. Ведь теперь вы поняли, какие сферы жизни нужно изменить, чтобы грядущий год стал успешным.

Как подведение итогов года помогает улучшить свои успехи в будущем: выводы психологов

Итоги года, что проходит: как они помогают настроиться на успех / pixabay.com

Растет ваша самооценка, ведь, по словам Александры Шимановой, вы сможете разобраться с внутренним миром, повысить уверенность в своих силах, что поможет не зависеть от суждений и оценок окружающих. Как результат — вы войдете в Новый 2022 более креативным и успешным человеком. Прибавляется больше сил, ведь когда вы проживаете все (положительные и отрицательные) моменты года снова, высвобождаете большое количество энергии для новых дел. Познакомитесь с собой, но не занимайте позицию «неудачника, вновь не получившего желаемого». Лучше попробуйте посмотреть на себя со стороны, Представьте, что вы встретили хорошего друга и спросили его, как прошел уходящий год. Поставите цели на новый год, когда запишите и снова почувствуете все случившиеся с вами события, сможете понять, чего вам не хватает. Так вы осознаете подлинные желания и будете двигаться к положительному результату.

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