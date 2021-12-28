Як підбити підсумки 2021 року, щоб бути успішними в 2022

За словами психологині, засновниці Центру психології «The Soul», Олександри Шиманової, в останні дні року люди часто намагаються підбити підсумки, оцінити свої результати й поставити нові цілі. ТСН.ua розповідає, як це зробити правильно, щоб у 2022 році на вас чекав успіх у будь-яких справах.

Пам’ятаєте популярний жарт, який згадують саме перед Новим роком: «Ось і закінчується черговий рік, у якому ти зайнявся спортом, почав їсти здорову їжу і вивчив англійську мову»? Часто, підбиваючи підсумки року, що минає, ми орієнтуємося не на себе, а на досягнення інших. Тому психологиня Олександра Шиманова радить використовувати інший підхід для підбиття підсумків і постановки нових цілей. Його можна уявити у вигляді простого маршруту з однієї точки (де ви перебуваєте на даний момент) до іншої (куди ви прагнете потрапити в майбутньому).

Як правильно підбити підсумки року, що минає, щоб налаштуватися на успіх?

Як правильно підбити підсумки року / pixabay.com

1. Випишіть події.

Візьміть аркуш паперу формату А4, намалюйте коло та розділіть його на 12 секторів. Кожен сектор — це місяць року, що минає. Згадайте, які події відбувалися з вами й обов’язково випишіть їх на папір. Навіщо це потрібно? Психологиня стверджує: щоб відчути повноту життя варто згадати ті моменти, коли вас переповнювали емоції. За весь рік їх назбирається чимало і ви побачите, що ваше життя не таке вже й пусте, як може здатися на перший погляд.

2. Зберіть весь позитив за рік, що минає.

Вдалі моменти бувають навіть у найпровальніші роки. Тому не забудьте зібрати їх всі та виписати на окремому аркуші паперу. Еволюційно в нашій психіці закладено інстинкт виживання. Тобто ми шукаємо загрози (погані моменти, проблеми) і намагаємося їх усунути. Тому потрібно вчитися відчувати щастя. Коли ви побачите, скільки позитивного було у вас у році, що минає, підбити підсумки стане легше і ви зможете сконцентрувати увагу на майбутніх успіхах.

3. Не забудьте зібрати й негатив.

Не варто перетворювати підсумки року на гасла позитивного мислення. В житті важливо в усьому тримати баланс, а тому запишіть на аркуші не лише ваші досягнення, а й події, які принесли розчарування чи втрати. Психологиня вважає, що потрібно "допрожити" весь спектр емоцій, адже тоді буде легше прийняти та відпустити негатив.

4. Сфокусуйтеся на навичках, які ви отримали.

Випишіть ті навички, які ви отримали за рік, що минає, а також те нове, що дізналися про себе і близьких людей. Намагайтеся не критикувати себе за невдачі або провали. Професорка Стенфордського університету Керол Дуек називає вміння отримувати користь з негативу “мислення розвитку”. Вона стверджує, що люди з таким мисленням отримують більше, адже не переживають через невдачі, а намагаються чогось навчитися в процесі.

5. Час поставити цілі на Новий рік.

Завдяки тому, що ви підбили підсумки року, що минає, виписавши всі негативні та позитивні моменти, ви зрозумієте, чого саме вам не вистачає в житті. Наприклад, зі створеного на початку сектору випливає, що ми мало часу проводили з рідними та друзями. Не сваріть себе за це. Адже тепер ви зрозуміли, які сфери життя потрібно змінити, щоб прийдешній рік став успішним.

Як підбиття підсумків року допомагає покращити свої успіхи в майбутньому: висновки психологів

Підсумки року, що минає: як вони допомагають налаштуватися на успіх / pixabay.com

Зростає ваша самооцінка, адже, за словами Олександри Шиманової, ви зможете розібратися з внутрішнім світом, підвищити впевненість в своїх силах, що допоможе не залежати від суджень та оцінок близьких. Як результат — ви увійдете в Новий 2022 рік більш креативною та успішною людиною. Додається більше сил, адже коли ви проживаєте всі (позитивні й негативні) моменти року знову, то вивільняєте велику кількість енергії для нових справ. Познайомитеся з собою, але не займайте позицію «невдахи, який знову не отримав бажаного». Краще спробуйте подивитися на себе з боку, Уявіть, що ви зустріли хорошого друга і запитали його, як пройшов рік, що минає. Поставите цілі на новий рік, коли записуєте і знову відчуваєте всі події, які трапилися з вами, стає зрозуміліше, чого вам не вистачає. Так ви усвідомите справжні бажання і будете рухатися до позитивного результату.

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