Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійде

До німецького пакета допомоги увійдуть системи ППО, танки та дрони.

Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 650 млн євро.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини, інформує "Суспільне" з посиланням на Reuters.

До кінця року Україна отримає новий пакет німецької військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть системи ППО IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні безпілотники.

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Окрім того, будуть передані і інші засоби.

"Зима не за горами, тому буде також зимове обладнання, а також ручна зброя і засоби обігріву", – сказав речник Міноборони.

Він додав, що ці постачання є частиною пакета військової допомоги, про який Німеччина оголосила у жовтні.

Нагадаємо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, де анонсував "подальші постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня".

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