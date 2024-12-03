Відомі мережі АЗС сплатили до бюджету 2,6 млрд грн за 3 квартал 2024

Відомі мережі АЗС – ОККО, WOG, МОТТО, UPG, БРСМ-Нафта, KLO – у 3 кварталі 2024 року забезпечили надходження до державного бюджету на рівні 2,61 млрд грн.

Про це повідомив Сергій Куюн.

«По ТОП-10 мереж за кількістю АЗС (мережі OKKO, WOG, БРСМ-Нафта, UPG, Авантаж 7, AMIC, KLO, SHELL, VST, MOTTO) загальна сплата у 3 кв. склала 2,609 проти 2,655 млрд грн у 2 кв. 2024 р», - повідомив експерт.

Як повідомлялося, у 2024 році середня зарплата у відомих мережах АЗС – зокрема OKKO, WOG, Параллель, БРСМ-Нафта, UPG, Авантаж 7, AMIC, Укрнафта, МОТТО, KLO – зросла в середньому на 30-35%.