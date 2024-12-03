Пакет поддержки США: журналисты узнали, какие новинки он будет содержать

Пентагон объявил о новой партии военной помощи для Украины на сумму $725 миллионов, которая будет предоставлена из стратегических запасов США.

Об этом пишет The New York Times

Груз будет включать противопехотные мины, дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракеты. Эта поставка является частью увеличенной помощи, предоставленной Украине в ответ на новое российское наступление, которое длится уже несколько месяцев.

В заявлении Пентагона отмечается, что эта помощь предоставляется в рамках так называемых президентских "распределительных" властей, которые позволяют США передавать свои запасы оружия без необходимости ждать месяцев или даже лет, пока оборонные подрядчики изготовят новую технику по контрактам. Это позволяет Украине получить поддержку гораздо быстрее, чтобы противостоять текущим военным угрозам.

Новая партия помощи является крупнейшей с момента оглашения пакета на $1 миллиард в апреле 2024 года, который был объявлен сразу после того, как Палата представителей США одобрила новую помощь Украине после длительной задержки. После этой поставки США предоставит Украине более $4,6 миллиарда военной помощи в этом году, включающее оружие, боеприпасы, транспортные средства и другие важные ресурсы.

Отдельно следует отметить, что в этой поставке присутствуют противопехотные мины, вызвавшие критику среди правозащитных организаций и части законодателей США из-за их высокой опасности для гражданского населения. Противопехотные мины, как и противотанковые, не способны различать, является ли объектом их активации вражеский солдат или гражданское лицо, что делает их очень опасными, в частности для мирных жителей. Однако, как сообщается, Белый дом предоставил разрешение на их передачу Украине, ссылаясь на военные нужды.

Передача этих мин станет второй отправкой таких видов оружия с момента того, как Белый дом изменил свою политику и разрешил отправку мин Украине в сентябре 2023 года. Первоначально было передано 1000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм с минными системами RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System), разбрасывающими мины для уничтожения вражеских танков.

Особенностью этой партии является то, что эти мины обладают функцией самоуничтожения, что уменьшает их долговременную опасность. Однако, как показывает практика, такие механизмы часто не срабатывают во время боевых действий. Пентагон также анонсировал передачу старых противотанковых мин M21, не имеющих функции самоуничтожения, поэтому остаются опасными до тех пор, пока не будут обезврежены специалистами.

В дополнение к противопехотным минам, эта помощь включает также другие важные системы обороны, среди которых дроны и переносные зенитно-ракетные комплексы, позволяющие Украине повысить свою способность к противовоздушной и противотанковой защите в условиях активного российского наступления.

Эта новая поставка происходит на фоне серьезных беспокойств в Украине по поводу того, как новая администрация президента США Дональда Трампа будет относиться к военной помощи стране. Трамп неоднократно заявлял, что стремится к быстрому завершению войны, однако не раскрывал, как именно это будет достигнуто. Кроме того, его вице-президент Джей Ди Ванс указывал на возможную политику, которая позволит России сохранить контроль над частями украинской территории, вызывающей опасения среди украинских чиновников и военных.

Напомним, накануне министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустамом Умеровым. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на линии фронта и помощь Киеву со стороны Вашингтона.

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