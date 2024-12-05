Глава МИД Литвы: Запад оказывает Украине "мизерную помощь"

В Литве считают, что войну в Украине можно окончить только на поле боя.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Запада оказывают Украине "мизерную помощь " по сравнению с тем, какие деньги были потрачены на Ирак и Афганистан.

Об этом он заявил перед началом второго дня заседания министров обороны стран НАТО, сообщает Общественное радио.

"Есть иллюзия, что мы не можем как-то обеспечить Украину всем необходимым. И поэтому мы просто копаемся в грязи, пытаясь найти пару сотен миллионов евро или долларов в поддержку Украины. Но если вы посмотрите на конфликты, которые были в недавнем прошлом — возьмем Афганистан и Ирак – мы потратили триллионы на эти войны. Ландсбергис.

Дипломат заявил, что позиция Украины за столом переговоров будет зависеть от того, насколько сильна она будет на поле боя. Кроме того, Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы мир был постоянным.

"Если мы хотим, чтобы в Украине был мир, другого пути нет. Нам придется предоставлять гарантии безопасности, и с нашей точки зрения нет лучшего, более дешевого способа предоставления гарантий безопасности, чем фактические гарантии безопасности НАТО по статье 5", — подытожил Ландсбергис.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен анонсировал помощь для Украины на всю сумму в $61 млрд.

Кроме того, мы ранее информировали, что Конгресс не будет голосовать за дополнительную помощь Украине.

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