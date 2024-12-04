Блинкен анонсировал помощь для Украины на всю сумму в $61 млрд

Чиновник заверил в готовности США полностью использовать авторизованное Конгрессом финансирование для Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца срока действующего президента Джо Байдена Штаты передадут Украине помощь на всю сумму в 61 млрд долл., утвержденную Конгрессом.

Об этом Блинкен сказал после завершения министерского заседания НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь США сообщил, что всего его государство предоставило Украине 102 млрд дол. помощи, а партнеры Штатов – 158 млрд дол.

"В срок, оставшийся для действующей администрации США, она намерена дополнительно нарастить поддержку безопасности Украины, "чтобы и дальше развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике", – цитирует издание американского чиновника

Блинкен заверил в готовности США полностью использовать авторизованное Конгрессом финансирование для Украины.

"Мы намерены – это мое стремление и намерение президента – использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 миллиарда долларов, по которым было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении [принятом весной 2024 года]", – заявил госсекретарь.

Напомним, накануне в Минобороны США объявили о передаче Украины нового пакета военной помощи на 725 млн. дол.

Читайте также: